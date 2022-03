Olivier Caron récompensé pour la qualité de son français

Le journaliste de Noovo Info a reçu le prix L’oreille enchantée remis par la Société St-Jean-Baptiste de la Mauricie.

Décerné par le Comité de protection et de valorisation de la langue française, ce prix récompense chaque année une personnalité qui œuvre en radio ou en télévision en Mauricie et qui se démarque par la qualité de son français parlé.

« J’ai été très surpris et content. Je fais juste mon travail, mais c’est agréable de voir qu’on apprécie la façon dont je le fais. Quand on fait de la radio, on a un seul moyen de communiquer. C’est par notre façon de parler, notre langue. C’est encore plus important de bien l’utiliser. Si on s’exprime bien, les gens nous comprennent bien. Ce n’est pas parce qu’on fait de la radio musicale qu’on s’exprime moins bien!»

Olivier Caron, journaliste