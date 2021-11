Opération CENTAURE: une soixantaine d'armes illégales saisies

L'opération CENTAURE lancée récemment par le gouvernement du Québec pour contrer le trafic d'armes à feu voit ses premiers résultats. Une vaste opération a permis l'arrestation d'une quinzaine de personnes jeudi, un peu partout à travers la province.

Les perquisitions se sont déroulées en simultanée dans plusieurs régions du Québec par l'Escouade régionale mixte (ERM) et l’Escouade Nationale de répression du Crime Organisé (ENRCO), en collaboration avec différents corps de police régionaux.

« Les policiers ont également procédé, dans le cadre de ces enquêtes, à 15 arrestations de personnes qui seraient impliquées dans des activités criminelles », confirme l'ERM par voie de communiqué.

Au cours de la journée, les policiers ont de plus saisi des armes, de l'argent et diverses drogues.

Liste détaillée des perquisitions:

- Plus de 50 armes longues,

- près de 10 armes de poing;

- plusieurs munitions de différents calibres

- plusieurs pistolets à air comprimé, à plombs;

- quelques arbalètes;

- plus de 170 kilos de cocaïne;

- plus de 495 livres de cannabis;

- de la méthamphétamine, du cannabis et du Crystal meth;

- une somme de plus de 100 000 en argent canadien;

- des vestes pare-balles.

L'Escouade régionale mixte en a profité pour visiter 110 établissements licenciés situés à Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Gatineau, ainsi qu'en Estrie, au Centre-du-Québec et en Mauricie.

Au cours de la soirée de jeudi, des contrôles routiers ont été mis en place aux abords de certains de ces établissements, permettant la vérification de 1792 véhicules. Sur les 40 individus rencontrés, trois ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies. Également, dix constats d'infractions ont été remis et un véhicule a été saisi.

L'ENRCO a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels. L'Escouade régionale mixte ajoute que des informations fournies par le public ont contribué à faire progresser certaines des enquêtes conclues jeudi.