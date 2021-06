ORAGE: Avis d'ébullition et écoles fermées à Trois-Rivières

Les forts vents et l'importante quantité d'eau qu'a reçu Trois-Rivières mardi après-midi a eu des répercussions sur le réseau d'aqueduc et plusieurs écoles, provoquant des fermetures.

En soirée, la Ville de Trois-Rivières a émis un avis d'ébullition préventif pour plusieurs secteurs au nord du territoire, en raison d'irrégularité dans l'eau. Cette mesure touche environ 6500 résidences. Pour ne prendre aucun risque, les autorités demandent aux citoyens concernés de faire bouillir leur eau au moins une minute avant consommation pour les usages suivants:

1. Boire et préparer des breuvages;

2. Préparer des biberons et aliments pour bébés;

3. Laver et préparer des aliments crus (fruits, légumes, etc.);

4. Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

5. Fabriquer des glaçons;

6. Se brosser les dents et se rincer la bouche;

7. Abreuver les animaux de compagnie.

Informations importantes et secteur touché : https://bit.ly/3pzuYAl.

« Il est présentement trop tôt pour déterminer le moment auquel l’avis prendra fin. L’échantillonnage et l’analyse des résultats prennent en moyenne entre 30 et 72 h », indique la Ville­.

Écoles fermées

Le centre de services scolaire du Chemin-du-Roy a été forcé de fermer huit écoles et centre d'enseignement pour la journée de mercredi, à cause de dommages causés par l'orage. Les services de garde de ces écoles sont aussi suspendus.

Le retour en classe pour tous les élèves est prévu pour ce jeudi.