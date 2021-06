ORAGE: Avis d'ébullition LEVÉ à Trois-Rivières

Les forts vents et l'importante quantité d'eau qu'a reçu Trois-Rivières mardi après-midi a eu des répercussions sur le réseau d'aqueduc et plusieurs écoles, provoquant des fermetures.

Mercredi en fin de soirée, la Ville de Trois-Rivières a confirmé que l'avis d'ébullition préventif en vigueur depuis mardi soir était levé. Cette mesure touchait environ 6500 résidences, pour lesquelles de l'eau avait été distribué gratuitement mercredi.

« La Ville a procédé à des analyses de laboratoire sur le réseau et il n’y a aucune présence de bactérie. L’eau distribuée est maintenant propre à la consommation sans aucun danger pour les citoyens », explique la Ville par voie de communiqué.

Écoles fermées

Le centre de services scolaire du Chemin-du-Roy avait été forcé de fermer une école secondaire, six écoles primaire et centre de formation professionnelle pour la journée de mercredi, à cause de dommages causés par l'orage, notamment l'accumulation d'eau à l'intérieur des bâtiments. Les services de garde de ces écoles étaient aussi suspendus.

Le retour en classe pour tous les élèves est prévu pour ce jeudi, puisque les écoles rouvriront toutes.