Ouverture d'un nouveau centre de services communautaires dans le Bas-du-Cap

Un nouveau centre de services communautaires ouvre ses portes dans le secteur du Bas-du-Cap.

Le bâtiment abritant la Caisse Desjardins de l'Est de Trois-Rivières, sur la rue Sainte-Madeleine, a été vendu à la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la région.

Entre six et huit organismes pourront maintenant prendre place dans la bâtisse de 14 000 pieds carrés et y offrir différents services à la population. Ce projet a notamment pour but de favoriser la revitalisation du Bas-du-Cap, amorcée par la Ville de Trois-Rivières dans les dernières années.

Desjardins va tout de même conserver ses locaux dans le bâtiment.