Ouverture de la nouvelle école de St-Sylvère en 2022

Le centre de services scolaire de la Riveraine a confirmé une excellente nouvelle pour plusieurs parents du Centre-du-Québec. La nouvelle école primaire de Saint-Sylvère ouvrira ses portes pour la rentrée 2022-2023.

Le terrain doit d'abord faire l'objet d'une décontamination, afin de retirer certains items incendiés toujours dans le sol. Le site sera ensuite en mesure d'accueillir la nouvelle construction.

Le CSS de la Riveraine n'a d'ailleurs pas encore trouvé l'entrepreneur qui sera chargé du chantier, mais l'appel d'offres a été lancé sur le site du gouvernement du Québec.

L'école à venir comprendra cinq classes et un gymnase et accueillera des enfants du niveau préscolaire à la 6e année. Si tout va comme prévu, la construction devrait débuter cet été et s'étirer sur environ une année.

Rappelons que cet établissement remplacera l'ancienne école Le Rucher et qui avait été complètement détruite dans un incendie majeur en août 2017. Celle-ci accueillait une quarantaine d'élèves avec des besoins particuliers.