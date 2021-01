Parti en Floride, le président du C.A. du CIUSSS MCQ démissionne

Le président du conseil d'administration du CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec a démissionné, ce matin. Marcel Dubois s'est retrouvé dans la controverse après avoir pris la décision de passer l'hiver dans sa résidence secondaire de la Floride.

L'homme, qui était bénévole dans ses fonctions, participait quand même à toutes les rencontres virtuelles du C.A., en plus d'avoir été vacciné contre la COVID-19, tout comme sa conjointe avec qui il réside.

« M. Dubois était impliqué bénévolement au sein de notre conseil d’administration depuis 2015 et occupait des fonctions de président depuis 2018. Il est primordial pour nous de reconnaître l'implication de M. Dubois au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis près de 30 ans. Il s'agit d'une personne de grande qualité qui s'est hautement investie dans le développement de la gouvernance de notre organisation », affirme le CIUSSS MCQ par voie de communiqué.

Les syndicats d'employés du secteur de la santé de la région dénonçaient la situation et affirmaient que Marcel Dubois avait manqué de solidarité à leur égard en décidant de se rendre en Floride de janvier à avril.

La classe politique s'intérogeait aussi sur la pertinence de cette décision. C'est le cas du maire de Shawinigan Michel Angers.

« Compte tenu du poste qu'il occupe du côté de la santé publique, ça laisse un drôle de message à l'ensemble des citoyens et particulièrement aux employés de la santé qui font des efforts considérables depuis près d'un an. On se doit de donner l'exemple. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Tout le monde se doit de respecter les consignes. »