Pas de Cirque du Soleil à Trois-Rivières en 2021

Pour une deuxième année consécutive, le spectacle du Cirque du Soleil, devant être présenté à l'Amphithéâtre Cogeco, est reporté d'un an. Le spectacle Vive nos divas, initialement prévu à l'été 2020, sera plutôt offert en 2022.

« Devant la pandémie du coronavirus, le Cirque du Soleil avait été forcé de suspendre la création et la production du spectacle au printemps dernier en raison des décrets gouvernementaux pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des employés, artistes et des spectateurs et de reporter toutes les représentations prévues. Le contexte incertain des dernières semaines a malheureusement contraint la Corporation à repousser une seconde fois la présentation du spectacle rendant hommage aux grandes voix féminines du Québec », rapporte la Corporation des événements de Trois-Rivières.