Pas de congé pour la Covid en Mauricie et au Centre-du-Québec

Pendant que la majorité d'entre-nous étions en congé, la Covid-19, elle, poursuivait sa progression dans la région alors que près de 300 nouveaux cas ont été rapportés.

Ce sont 277 nouveaux cas qui ont été recensés par le CIUSS Mauricie Centre-du-Québec entre le 31 décembre et le 2 janvier. Près de la moitié de ceux-ci sont attribuables à la MRC de Drummond qui en comptabilise 135. D'ailleurs, près du trois quart des nouveaux cas proviennent du Centre-du-Québec. Bien qu'elle soit comptabilisée par le CIUSS du Saguenay Lac-St-Jean, l'éclosion dans la communauté d'Opiticiwan en Haute-Mauricie ne s'estompte pas. 41 nouveaux cas ont été rapportés pendant cette même période portant à 109 le nombre de personnes qui ont contracté la la maladie. 34 d'entre-elles sont toutefois rétablies.

Par ailleurs, on devrait en savoir plus aujourd'hui sur la campagne de vaccination qui a pris une pause durant le long week-end. Plus de 1400 personnes ont jusqu'ici été vaccinées dans la région. Il faut rappeler que le Québec a reçu plus de 32 mille doses du vaccin Moderna. La région devrait recevoir sa part de cette livraison qui pourra être administrée à plus d'un endroit puisqu'il est plus facile à déplacer que le vaccin de Pfizer.