Pas de navette fluviale entre Trois-Rivières, Bécancour et Nicolet cet été

Trois-Rivières et Bécancour espéraient reprendre le service de navette fluviale cet été pour les piétons et les cyclistes souhaitant circuler entre les deux rives. Bécancour avait lancé l'appel d'offres, mais au terme de la procédure lundi, aucune soumission n’a été reçue. Pas même d’AML, avec qui les villes faisaient affaire avant la pandémie.

«Actuellement, il n’y a pas d’actifs disponibles par les différents transporteurs fluviaux. Nous sommes allés via le service électronique d’appels d’offres publics prévu la loi. C’est certain que c’est un beau projet pour notre ville et nos partenaires également. C’est un beau rayonnement. On a été très déçu, mais on va miser sur d’autres projets.»

Lucie Allard, mairesse de Bécancour