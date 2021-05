Pénurie d'employés: une autre institution de la Mauricie doit fermer ses portes

Un deuxième restaurant de Louiseville doit fermer ses portes définitivement en raison d'un réel problème de pénurie de main d'oeuvre. La pizzéria El Greco a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Le copropriétaire Chris Lygitsakos a confié qu'il s'agissait d'une décision très difficile à prendre pour sa famille et leur entreprise qui allait célébrer ses 50 ans.

« Le manque d’employés, tant en cuisine, en salle à manger et en livraison, ne nous permet plus de respecter les hauts standards que nous nous étions fixés et auxquels vous avez droit de vous attendre du Restaurant El Greco Pizzeria. C’est avec une immense tristesse et profonds regrets que nous vous annonçons, effectif immédiatement, la fermeture du restaurant jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire sur la page Facebook du restaurant.