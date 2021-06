Période de déménagement: où envoyer ses encombrants ?

Alors que la période des déménagements bat son plein dans la province, les encombrants sont nombreux à envahir les terrains et les bords de rue. Les Villes de Trois-Rivières et Shawinigan en profitent pour rappeler une fois de plus comment se débarrasser de ces items qui ne sont pas récupérés par les éboueurs.

Que ce soit des électroménagers, du mobilier ou des appareils électroniques, ces éléments dont on souhaite se départir ne doivent pas être acheminés au dépotoir. La majorité de ces objets doivent plutôt être envoyés dans les écocentres.

À Trois-Rivières, on recommande aussi de penser aux organismes d'entraide pour les meubles et les appareils électroniques encore bons. Également, l'écocentre de l'est (rue des Toitures) prend gratuitement les gros rebuts, sauf le plastique. À l'écocentre de l'ouest (rue Charbonneau), des frais de 10$ seront applicables.

Pour jeter de gros rebuts par le service de collecte d'encombrants de la Ville, il faut obligatoirement faire une requête en ligne, par téléphone au 311 ou par l'application mobile Trois-Rivières 311. Sans requête, aucune collecte ne sera effectuée, soutient la Ville.

Du côté de Shawinigan, la Ville conseille aussi de passer par les organismes communautaires pour les items encore en bon état. Par exemple, la Société Saint-Vincent-de-Paul sur la rue Notre-Dame et l'Armée du Salut sur l'avenue Saint-Marc acceptent les objets et les meubles. Sinon, l'alternative de l'écocentre demeure à prioriser.

À Shawinigan aussi, l'inscription pour la collecte des encombrants est obligatoire afin que les cols bleus les récupèrent. Elle peut se faire en ligne ou par téléphone au (819) 536-7200 au plus tard le jeudi (16 h) précédant la semaine de la collecte dans votre secteur.

Voici les prochaines semaines de collecte, selon les différents secteurs :

Semaine du 11 juillet : secteurs Shawinigan-Sud, Lac-à-la-Tortue et Grand-Mère;

Semaine du 18 juillet : secteurs Shawinigan, Saint-Jean-des-Piles, Saint-Georges et Saint-Gérard-des-Laurentides ainsi que le quartier Grand-Mère Est.

Les congélateurs, les réfrigérateurs et les climatiseurs contiennent du fréon. Vous devez obligatoirement en disposer par le service de collecte d'encombrants offert par votre ville afin que les gaz nocifs pour l'environnement soient gérés adéquatement.