Peu de nouveaux cas et engouement pour la vaccination en Mauricie

La région pourrait peut-être passer au palier d'alerte jaune plus tôt que prévu, alors que la date du 11 juin était jusqu'ici l'objectif. C'est du moins ce que porte à croire la situation épidémiologique.

Le plus récent bilan du CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec ne faisait état que de deux nouveaux cas dans la région, dimanche. Ils se trouvaient respectivement à Trois-Rivières en Mauricie et Deschaillons-sur-Saint-Laurent au Centre-du-Québec.

Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas s'est maintenu entre 11 et 18 chaque jour.

Les hospitalisations sont aussi en baisse (-2) tout comme les cas actifs (-18).

Engouement pour la vaccination

La vaccination sans rendez-vous a connu un fort succès ce week-end dans la région, alors que des cliniques offraient le AstraZeneca en 2e dose à Trois-Rivières et Shawinigan.

Dimanche, le CIUSSS MCQ a dû afficher complet à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières quelques minutes seulement après l'ouverture en avant-midi. Certaines personnes ont même déjà reçu leur coupon pour la prochaine journée de vaccination sans rendez-vous, prévue ce mercredi 2 juin.

La réponse du public a été tout aussi bonne à Shawinigan samedi, alors que les doses se sont facilement écoulées.

Les vaccins disponibles s'adressaient aux personnes de 45 ans et plus qui avaient reçu leur première dose d'AstraZeneca avant le 3 avril et qui souhaitaient recevoir leur deuxième.