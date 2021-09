Piscines du CAPS et du cégep: tarifs réduits pour les Trifluviens

Les Trifluviennes et Trifluviens devront défrayer moins que les citoyens des autres villes pour se baigner d'ici la fin de l'année dans certaines piscines du territoire.

La Ville de Trois-Rivières s'est entendue avec le Cégep et l'Université pour favoriser l'accès aux bassins intérieurs. Ainsi, du 1er octobre au 31 décembre prochain, l'entrée sera gratuite pour les personnes de 17 ans et moins et coûtera 4 $ pour les adultes. Une pièce d’identité avec photo et preuve de résidence sera demandée pour profiter de cette tarification, sauf pour les personnes de 17 ans et moins accompagnées d’un résident adulte.

Au Cégep de Trois-Rivières, des corridors de nage seront accessibles du lundi au jeudi, de 6 h 30 à 8 h. La capacité maximale de baigneurs est de 50 et aucune réservation n’est requise.

Du côté du CAPS de l'UQTR, les installations ouvriront le 4 octobre. Une réservation sera exigée et les plages horaires pour la nage ou le bain familial sont disponibles sur le site Web de l’UQTR.

Rappelons également que le passeport vaccinal est requis pour les deux piscines.