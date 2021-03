Plomb dans l'eau: la Ville de Shawinigan se défend

La Ville de Shawinigan s'est défendue jeudi que le taux de plomb dans l'eau de certains secteurs était supérieur aux normes fixées par Québec.

Un article du Devoir publié cette semaine affirmait que la Ville était au fait de la situation depuis presque 20 ans, sans avoir agit.

Par voie de communiqué, la direction municipale a démenti cette information, ajoutant que l'analyse des stations de traitements confirme que l'eau ne contient pas de trace de plomb.

La Ville soutient cependant qu'il est possible que certaines entrées de service de maisons puissent laisser dégager des quantités de ce métal, surtout pour celles qui ont été construites entre les années 1940 et 1970. Elle affirme aussi qu'elle est dans les temps pour régler cette problématique.

« La Ville s’est préoccupée de cette possibilité lors de la construction récente des stations de traitement de l’eau pour lesquelles on a investi près de 50 millions $ », indique l’ingénieure Sophie Lethiecq-Boisvert, directrice du Service de l’ingénierie à la Ville de Shawinigan. « Nous avons amélioré la situation en ajoutant un inhibiteur de corrosion qui permet de réduire grandement la dégradation des tuyaux de raccordement et la possible présence de plomb que peuvent dégager les entrées de service vers les résidences. »