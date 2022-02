Plus de verdure, de pistes cyclables et d’œuvres d’arts souhaités à Trois-Rivières

Le comité du projet «Rêver mieux» a dévoilé les idées des citoyens pour revamper des secteurs-clés de leur ville : la rue Notre-Dame au centre-ville, l’entrée du secteur Cap-de-la-Madeleine sur la rue Fusey, l’ancienne gare de la rue Champflour, le boulevard du Saint-Maurice et le rond point de la Couronne. Les idées visent à mettre en valeur le patrimoine architectural de la Ville, à lutter contre les ilots de chaleur et de verdir la ville.

La mobilisation citoyenne avait pris forme en 2019, mais la pandémie a retardé le dépôt du rapport des organisateurs à la Ville. C’est maintenant chose faite. Le document détaillé avec photos et croquis a été envoyé à la mairie par courriel. Le maire, Jean Lamarche, nouvellement élu à ce moment, avait d’ailleurs assisté au remue-méninge des participants.

Centre-ville

Les participants voient grand pour le centre-ville! Ils aimeraient qu’une terrasse soit créée au-dessus du stationnement face au CECI sur la rue Notre-Dame, avec projection de film sur les murs des bâtiments de la rue Raymond-Lasnier. La rue St-Antoine aussi mérite un réaménagement selon eux. Des dalles pourraient remplacer l’asphalte. Ils aimeraient aussi un ajout de lampadaires pour un meilleur éclairage et des œuvres sérigraphiques, pour la transformer en «rue des arts».

Rapport : Rêver mieux à Mieux faire Trois-Rivières

L’entrée du secteur Cap-de-la-Madeleine sur la rue Fusey

C’est à cet endroit que l’on trouve le terminus d’autobus de la STTR. La proposition est d’agrandir le terre-plein entre les arrêts pour en faire un espace familial animé. Ils aimeraient aussi que les clôtures laissent leur place à plus d’arbustes et de fleurs. Ils souhaitent aussi qu’une structure relie les deux piliers pour annoncer l’entrée dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Un marché de fruits et de légumes pourrait aussi remplacer l’ancien lave-auto.

Rapport : Rêver mieux à Mieux faire Trois-Rivières

L’ancienne gare de la rue Champflour

Les participants proposent un potager sur le toit des quais et un bistrot sur le toit de la gare. Ils suggèrent aussi une ruelle verte dans le secteur et une coopérative d’habitation au coin des rues Champflour et St-Thomas.

Rapport : Rêver mieux à Mieux faire Trois-Rivières

Le boulevard du Saint-Maurice

Le boulevard du Saint-Maurice pourrait être embelli selon eux en ajoutant une fresque sur les murs gris de l’entreprise Fab3R. Une piste cyclable pourrait aussi longer tout le boulevard et une traverse pour piéton serait, semble-t-il, bien utile face au petit centre d’achats. Devant le Coin St-Paul où logent des ainés, l’ajout de banc public est suggéré.

Rapport : Rêver mieux à Mieux faire Trois-Rivières

Rapport : Rêver mieux à Mieux faire Trois-Rivières

Le rond point de la Couronne

Encore une fois, une piste cyclable est souhaitée autour du rond point menant au Parc Pie-XII. On suggère le retour des pédalos sur l’étang et la densification des arbres autour du parc pour atténuer les bruits de la circulation. Les participants aimeraient aussi des sculptures botaniques et des saillies vertes qui se prolongeraient jusqu’au district 55.

Rapport : Rêver mieux à Mieux faire Trois-Rivières

Maintenant que le document a été officiellement remis aux élus, le professeur de l’UQTR Frédéric Laurin, qui est à l’origine du projet, rêve déjà relancer une mobilisation citoyenne pour d’autres secteurs de la ville.