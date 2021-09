Plusieurs commémorations pour le premier anniversaire du décès de Joyce Echaquan

Le triste premier anniversaire de la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette a été commémoré ce mardi, à plusieurs endroits au Québec.

Rappelons que la femme attikamekw est décédée sous une pluie d'insultes racistes de la part d'employés du centre hospitalier, le 28 septembre 2020. Peu de temps avant sa mort, elle avait demandé de l'aide dans une vidéo en direct sur Facebook qui avait secoué tout le Québec.

Ses proches et des élus, dont la vice-première ministre Geneviève Guilbault et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, se sont rassemblés en fin d'avant-midi devant l'hôpital de Joliette à sa mémoire.

« C'est une triste journée aujourd'hui. Ça fait un an. [...] On va continuer de tout faire au gouvernement pour que plus jamais, ça ne se produise », assure le premier ministre François Legault.