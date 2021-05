Popularité record pour les camps de jours à Trois-Rivières

De nombreux parents n'ont pas été en mesure d'inscrire leurs enfants aux camps de jours municipaux de la Ville de Trois-Rivières, mercredi soir. Les places se sont envolées très rapidement.

La période d'inscription s'ouvrait à 18h30, mercredi, et à peine huit minutes plus tard, l'ensemble des 1150 places avaient été comblées. Certains parents ont d'ailleurs pu inscrire un enfant, mais pas leur frère ou soeur parce qu'il n'y avait plus de places.

La Ville de Trois-Rivières confirme même que certains des 18 camps du territoire ont vu leurs places disponibles être réservées en deux minutes. Jamais auparavant les inscriptions n’ont été complétées en si peu de temps, selon la Ville.

Il reste cependant des places sur la liste d'attente et les parents dont le jeune obtiendra une place seront contactés d'ici le 4 juin. La Ville soutient aussi qu'elle tentera d'accommoder les familles dont un membre de la fratrie est déjà inscrit.