Possibles cas de variants sous analyses dans la région

La Santé publique enquête sur de possibles cas de variants de la COVID-19 en Mauricie-Centre-du-Québec.

Les prélèvements en question, dont on ignore le nombre, ont été soumis au criblage puis envoyés à l'Institut national de santé publique où ils sont analysés.

Cet examen plus approfondi permettra de confirmer s'il s'agit ou non des premiers cas de variants déclarés dans la région.

La vaccination avance bien

La vaccination est presque complétée dans les résidences privées pour aînés (RPA) de la Mauricie-Centre-du-Québec. Le CIUSSS MCQ a administré 1561 doses en RPA dans les trois derniers jours. Les dernières ressources qui n'ont pas encore été visitées par le personnel en charge de la vaccination le seront le week-end prochain.

La santé publique régionale attend d'ailleurs 7000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech cette semaine.

La vaccination de masse pour les personnes de 80 ans et plus s'amorcera les 17 et 18 mars sur l'ensemble du territoire à l'exception de La Tuque où ça débutera dès ce jeudi 11 mars.

Pour l'instant, le CIUSSS MCQ ne sait pas quand il recevra ses prochaines doses des vaccins Moderna et AstraZeneca, les deux autres approuvés par Santé Canada.

Peu de nouveaux cas

Entre temps, le CIUSSS MCQ enregistre ce lundi une quinzaine de cas supplémentaires de COVID-19, mais les cas actifs baissent à 155.

Les hospitalisations sont stables à 10 et on ne compte pas de nouveau décès.