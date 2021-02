Poursuite de 5,6 M$ contre d'anciens cadres du CSAD: entente hors cour réglée

La poursuite de 5,6 millions de dollars du centre de services scolaire (CSS) du Chemin-du-Roy contre des anciens dirigeants du Centre sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) est maintenant chose du passé.

Les deux parties ont convenu une entente à l'amiable à la fin du mois de janvier, après avoir été présentée au conseil d'administration du CSS du Chemin-du-Roy le 7 décembre.

Celà met donc fin à plus de cinq ans de litige, alors que la poursuite avait été intentée en 2016.

L'un des cadres visés par la poursuite, Jean-François Picard, a avoué par communiqué être soulagé de la fin de cette saga.

« Je souhaite remercier les nombreuses personnes qui ont été à mes côtés durant toutes ces années et qui n’ont cessé de croire en moi. Je regarde maintenant vers l’avenir et je peux me concentrer pleinement à réaliser mes projets professionnels », mentionne l’homme d’affaires.