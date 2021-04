Première vague de Covid-19 : la coroner débarque à Shawinigan

Une semaine très émotive attend les travailleurs et toutes les personnes touchées de près ou de loin par la première vague de Covid-19 au CHSLD Laflèche du secteur Grand-Mère avec l'enquête du coroner qui débarque au palais de justice de Shawinigan.

Au moins un décès serait dans la mire du coroner soit celui de la mère de Sofie Réunis survenu le 6 avril 2020. Mme Réunis, qui sera appelé à la barre, n'aurait pas reçu de nouvelle de sa mère entre le 14 mars, jour où on a pris la décision de refuser l'accès aux visiteurs, et le jour de sa mort, et ce, malgré des appels répétés au centre.

44 résidents de cet établissement ont perdu la vie. Au total, 107 des 138 résidents ont contracté la maladie en plus de 84 membres du personnel.

La coroner, Me Géhane Kamel, va recevoir les témoignages à partir de ce matin. Le premier témoin sera un enquêteur de la Sûreté du Québec. Suivront trois hauts dirigeants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : la directrice régionale de la santé publique, Dr Marie-Josée Godi, le président-directeur général, Carol Fillion et la présidente-directrice adjointe Nathalie Boisvert. Lors de ces quatre journées, la Coroner entendra également des préposés aux bénéficiaires, des infirmières et des médecins affectés au CHSLD Laflèche durant cette période sombre.

Les personnes qui veulent assister aux audiences doivent le faire par vidéoconférence ou par téléphone.