Procès de François Asselin: « Ça a pris toute la force que j'avais pour le couper »

Au procès pour double meurtre de François Asselin, au palais de justice de Trois-Rivières, l'accusé a débuté son témoignage. La défense entend prouver sa non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

François Asselin a d'abord parlé de son enfance marquée par une agression sexuelle dont il aurait été victime et du suicide de son jeune frère, alors qu'il était adolescent. Il a également décrit la naissance de ses enfants comme un très beau moment de sa vie et soutient avoir toujours été un bon père.

Selon ses dires, le meurtre de son père, survenu le 8 mai 2018 dans leur logement de la rue Sainte-Cécile à Trois-Rivières, s'est produit lors d'une dispute entre les deux hommes. Gilles Giasson lui aurait alors confié avoir agressé ses enfants, avoir eu des rapports sexuels avec la mère de ceux-ci, ajoutant que ses enfants étaient en danger, coincés dans des cages sur un bateau de croisière accosté au port de Trois-Rivières.

« Il m'a donné un coup de point sur le menton. On s'est battu et il est mort. »

François Asselin raconte s'être rendu au port pour embarquer sur ledit bateau pour secourir ses enfants. Alors que l'accès lui a été refusé par les agents de sécurité, l'accusé dit avoir entendu ses enfants crier « papa! », mais ne pas savoir de quelles cabines sur le navire provenaient leurs voix. Il s'est par la suite dirigé au parc Champlain, au centre-ville, où une femme lui aurait dit « va l'emballer ».

« Mon père nous a toujours dit ''quand vous n'aurez plus besoin de moi, envoyez-moi aux vidanges'' et là, elle, elle me dit de l'emballer ! »