Procès de François Asselin: « J'ai tué mon père »

Au palais de justice de Trois-Rivières, une étape importante du procès pour double meurtre de François Asselin a été franchie. Son interrogatoire, enregistré 10 jours après son arrestation, a été présenté dans son intégralité.

Les membres du jury ont écouté l'enregistrement vidéo d'une durée de 6h, qui s'est déroulé le 28 mai 2018. Cela survenait donc 20 jours après le meurtre de son père, Gilles Giasson, et dix jours après le deuxième homicide, celui de son collègue François Lefebvre.

Tout au long de l'interrogatoire, l'accusé parle régulièrement des abus sexuels que son père, Gilles Giasson, aurait fait subir à ses enfants. Ces allégations ont d'ailleurs été démenties par la mère des enfants lundi, lors de son témoignage.

C'est finalement au bout de 5h30 d'interrogatoire que François Asselin passe aux aveux.

« J'ai tué mon père. J'essaie de mener une bonne vie et lui il couche avec ma blonde et abuse mes enfants... quelle sorte de père j'ai? Je voulais une vie normale moi » , dit-il.

Il explique alors avoir mis les restes de Gilles Giasson dans quatre sacs poubelle et avoue également le second meurtre, celui de François Lefebvre.

Un message vidéo enregistré par l'accusé au terme de son interrogatoire, à l'intention de ses enfants, a aussi été présenté. Dans celui-ci, François Asselin leur demande pardon.

« Bonjour les enfants. Je sais que ce n'est pas facile ce qu'on vit. Je ne sais pas comment le dire [...] papa a été méchant avec les personnes qui ont été méchantes avec mes enfants. Ça ne me pardonne pas, mais il fallait que je fasse quelque chose. [­­­...] J'espère que vous allez me pardonner et venir me voir. Je vous aime fort. J'ai hâte de vous voir » affirme Asselin.