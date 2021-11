Procès de la belle-mère de la fillette de Granby: « elle ne voulait pas qu'elle meurt »

Au procès de la belle-mère de la fillette de Granby, au palais de justice de Trois-Rivières, certaines contradictions ont été soulevées dans le témoignage du fils de l'accusée aujourd'hui.

L'adolescent qui a maintenant 16 ans a avoué lors de son contre-interrogatoire ne pas avoir vu la petite avec du ruban adhésif sur la bouche et le nez, contrairement à ce qu'il avait dit mardi. Aux questions de l'avocate de la défense Me Pénélope Provencher, le jeune homme est demeuré flou sur les raisons qui l'ont poussé à prétendre certains faits lors de son interrogatoire, puis autre chose cette fois.

Certaines incohérences ont aussi été soulevées quant à l'heure à laquelle les secours ont été contactés. Selon lui, le 911 aurait été appelé peu de temps après son réveil, vers 9h ou 10h, alors qu'il a déjà été démontré au cours du procès que cet appel avait été logé à 11h30.

Un témoignage vidéo de l'autre enfant qui était sur place le jour du drame a aussi été présenté aux membres du jury. En raison de son jeune âge, il n'a pas eu à témoigner directement en salle d'audience.

Lors de cette rencontre avec un policier, le garçon âgé de 5 ans à l'époque a raconté qu'il y avait « plein de scotch tape » sur les genoux, les jambes, les bras et la bouche de la fillette. Il a toutefois spécifié que la belle-mère « ne voulait pas qu'elle meure », et que lui non plus.

La femme de 38 ans est accusée d'avoir séquestré la fillette dans du ruban adhésif et de meurtre non prémédité. Des enquêteurs viendront témoigner dans les prochains jours.

Avec la collaboration d'Amélie St-Yves, journaliste, Noovo Info Mauricie