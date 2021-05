« Projet XOX » à Trois-Rivières: pour sensibiliser les ados aux violences amoureuses

La Direction de la police de Trois-Rivières et la maison d’aide et d’hébergement De Connivence annoncent un partenariat pour prévenir les violences amoureuses auprès des adolescents de la région.

Le « Projet XOX » s’adresse plus précisément aux jeunes de 4e secondaire et permet l’immersion des participants à l’aide d’une expérience virtuelle interactive.

Différentes séquences vidéos sont présentées à l’aide d’une tablette électronique afin de conscientiser les jeunes à l’escalade de la violence dans une relation amoureuse, dont le harcèlement et la distribution d’images intimes. L’adolescent doit faire des choix et répondre à des questions à différents moments de la présentation.

« La violence conjugale et les trop nombreux féminicides observés depuis le début de l’année 2021 viennent démontrer toute l’importance de travailler en partenariat dans l’objectif de faire émerger des solutions visant à enrayer le phénomène. C’est précisément dans cette optique que les représentantes de la maison d’aide et d’hébergement De Connivence ont sollicité l’appui de la DPTR dans un partenariat pour la diffusion du programme de prévention et de sensibilisation « Projet XOX », » soutient le porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain.