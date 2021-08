Pyrrhotite: les conservateurs promettent 50 M$ de plus pour les victimes

Pour la toute première fois depuis le début de la crise de la pyrrhotite, le Parti conservateur du Canada promet d'aider les victimes.

Le candidat dans Trois-Rivières Yves Lévesque, accompagné du candidat dans Berthier-Maskinongé Léo Soulières, a indiqué lors d'un point de presse vendredi qu'un gouvernement conservateur accorderait un montant 50 M$ supplémentaires, tel que demandé par les victimes.

M. Lévesque a d'ailleurs récemment rencontré la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP) afin d'être à jour dans le dossier et leur soumettre ses intentions s'il est élu le 20 septembre prochain. Pour l'ancien maire de Trois-Rivières, il est de la responsabilité du fédéral de venir en aide aux milliers de propriétaires touchés par la crise dans la région.

« Ce sont des victimes. Ils ne sont pas responsables. En réparant leur maison, le gouvernement fédéral reçoit de l'argent des gens et c'est son rôle d'être là. Le Parti conservateur est orienté vers les contribuables et vers le gros bon sens... et le gros bon sens. »

Le président de la CAVP, Alain Gélinas, a réagi par voie de communiqué à cette annonce, soutenant être satisfait des promesses faites par les conservateurs.

« Les annonces cadrent exactement avec les attentes que nous exprimons et les échanges que nous avons actuellement avec les deux paliers de gouvernement. L’injection d’une somme de 50 M$ et la bonification du programme d’aide permettraient à plus de victimes de faire réparer leurs propriétés et ainsi mettre en place des actions concrètes qui pourraient nous amener vers la fin de cette crise, qui dure déjà depuis plus de 12 ans ».