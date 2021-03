Qualité de vie: Trois-Rivières au sommet d'un palmarès canadien

Trois-Rivières est la ville québécoise où il fait le mieux vivre. C'est ce qu'indique le plus récent palmarès de la firme RATESDOTCA qui recense les 150 villes canadiennes où la qualité de vie est la meilleure.

Dans tout le Canada, la capitale de la Mauricie se classe troisième. Elle arrive derrière deux villes de la Colombie-Britannique, Langford (1re) et Kelowna (2e).

« Trois-Rivières est une ville extrêmement attractive, avec la possibilité d’acheter une maison à prix abordable, l’abondance d’emplois disponibles et une qualité de vie exceptionnelle. La pandémie a amené de nombreux citoyens à réfléchir à leur avenir, et nous constatons un engouement sans précédent pour notre ville », déclare Mario De Tilly, directeur général d'Innovation et développement économique Trois-Rivières.