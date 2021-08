Québec accorde 22,5 M$ pour l'agrandissement du Port de Trois-Rivières

Le port de Trois-Rivières peut officiellement aller de l'avant avec la construction du Terminal 21. Le gouvernement du Québec a confirmé lundi sa participation financière à la hauteur de 22,5 M$.

Cet investissement du gouvernement provincial complète ainsi le montage financier du projet total estimé à 130 M$, selon ce qu'a confirmé le directeur général du Port de Trois-Rivières Gaëtan Boivin. L'automne dernier, le gouvernement fédéral avait aussi appuyé le dossier avec une enveloppe de 33 M$.

Grâce au prolongement de 700 mètres de la façade du port, le nombre de tonnages manutentionnés sera accru de 50 %, ce qui représente une très bonne nouvelle pour l'administration portuaire qui doit, depuis quelques années, refuser des navires par manque d'espace.

« Le projet du terminal multifonctionnel est une excellente illustration de la façon dont se déploie la vision maritime de votre gouvernement, soit celle de faire du fleuve Saint-Laurent un corridor économique performant et respectueux des écosystèmes et des communautés. Un des premiers pas vers cet objectif est de doter le Port de Trois-Rivières d’infrastructures modernes et compétitives, et nous sommes très heureux d’y contribuer. » - Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports

Noovo Info (Olivier Caron) - De gauche à droite: Gaëtan Boivin (directeur général du Port de Trois-Rivières), Chantal Rouleau (ministre déléguée aux Transports), Simon Allaire (député de Maskinongé), Sonia LeBel (présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain) et Jean Boulet (ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie)

Le nouveau terminal servira essentiellement au transbordement de vrac solide et liquide, comme des produits agroalimentaires, miniers ou forestiers, ou encore de marchandises générales.

Une firme d'ingénierie a déjà été engagée pour l'étape des plans et devis, qui est presque complétée.

« Il nous reste encore environ un an d'études environnementales à faire. On espère pouvoir aller en appel d'offres aux entrepreneurs à l'automne 2022, pour un début des travaux en janvier 2023. Ils vont durer deux ans pour une livraison à la fin de l'année 2024 ou au printemps 2025 », a fait savoir Gaëtan Boivin.

Le projet va également créer un peu plus de 400 emplois directs et indirects pendant et après la construction du terminal.