Québec et Kruger investissent 386 M$ pour l'expansion de l'entreprise

Kruger et le gouvernement du Québec injectent plus de 386 M$ dans l'expansion de l'entreprise, afin qu’elle puisse se spécialiser dans la fabrication de produits de papier tissu.

Une enveloppe de 240 M$ est consacrée à la nouvelle usine de Brompton construite au coût de 575 M$, à Sherbrooke. Le démarrage des opérations de cette usine permettra d'accroître les activités de l'entreprise à Sherbrooke, grâce à deux nouvelles chaînes de production. L'usine de Brompton, qui concevait auparavant du carton, possède maintenant la machine à séchage à air traversant la plus grande et la plus avancée au Canada.

« Notre investissement chez Kruger permettra de moderniser et de repositionner stratégiquement l'usine de Brompton. Le complexe va désormais se concentrer sur le marché en forte croissance des papiers tissus. Une partie du secteur des pâtes et papiers doit se renouveler et se moderniser partout en région. Nous avons besoin de plus de projets comme celui-ci pour relancer notre industrie des pâtes et papiers et continuer à contribuer au développement économique du Québec. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation

Du montant total, environ 146 M$ permettront la modernisation de l'usine de papier couché Wayagamack de Trois-Rivières. Tous ces investissements permettront la création de 169 emplois à Sherbrooke d'ici 2025, en plus d'en sécuriser 294 à Trois-Rivières et Brompton.

« Kruger représente un acteur industriel de premier plan pour l'économie des régions de l'Estrie et de la Mauricie. Ce projet fera de Sherbrooke un pôle majeur de la production de produits de papier tissu au Québec, en pérennisant le site de Brompton ainsi qu'en créant et en consolidant des emplois de qualité. Les produits qui seront fabriqués présentent d'excellentes perspectives commerciales. » - Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Ce sont les incertitudes de l'industrie du papier journal qui ont forcé Kruger et le gouvernement à revoir le plan de l'entreprise afin d'assurer sa pérennité.