Randonnée des couleurs à Vallée du Parc pour les deux prochains week-ends

La randonnée des couleurs sera de retour les deux prochains weekends à Vallée du Parc, à Shawinigan. Le public pourra y admirer les beautés de l'automne du haut de la montagne.

L'activité sera offerte les 25 et 26 septembre ainsi que les 2 et 3 octobre prochain. Pour l'occasion, les télésièges seront activés, mais il sera aussi possible d'atteindre le sommet de la montagne à pieds.

Au bas des pentes, un service de BBQ sera offert aux visiteurs et des spectacles seront aussi présentés pour agrémenter l'expérience.

Le CIUSSS MCQ sera sur place les samedis 25 septembre et 2 octobre avec sa clinique de vaccination mobile.