Rapport du coroner sur la mort de Joyce Echaquan: la famille réagit

La famille de Joyce Echaquan a réagi, mardi, au rapport de la coroner sur le décès de la femme Atikamekw survenu le 28 septembre 2020 à l'hôpital de Joliette. Ses proches ont réitéré l'importance d'adopter le Principe de Joyce et de faire bouger les choses pour améliorer le sort des Premières Nations.

L'avocat de la famille en a profité pour confirmer qu'une poursuite civile sera déposée dans les prochains jours contre l'hôpital de Joliette pour négligence dans le dossier et les traitements de Joyce Echaquan.

Des plaintes seront également déposées à la Commission des droits de la personne, à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et au Collège des médecins. Les détails de celles-ci seront également dévoilés prochainement.

Dans son rapport étoffé, la coroner émet 14 recommandations, dont celle de reconnaitre l'existence du racisme systémique par le gouvernement du Québec.

« Quand une cheffe de service est mise au courant de la vidéo qui circule et que sa préoccupation est de rassurer l'infirmière, et qu'elle n'est pas suspendue sur le champ, ça me fait dire que le système contribue à banaliser ce type de propos là, souligne Me Géhane Kamel. On est dans une preuve réelle que le système a échoué. Utilisez le mot que vous voudrez, si c'est pour nous rapprocher, n'hésitons pas à faire les premiers pas », poursuit-elle.