Réaménagement des rues Barkoff, Vachon et Des Ormeaux

Les rues Barkoff, Vachon et Des Ormeaux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières, seront réaménagées dans les prochaines semaines afin d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. Les principales modifications seront réalisées par du marquage au sol.

Pour en arriver à ces changements, la Ville a commandé une étude de circulation par la firme de génie-conseil WSP. Une séance d'information avec les commerçants et résidents du secteur s'est aussi tenue cette semaine.

La rue Barkoff se verra ajouter une voie centrale de virage à gauche pour « simplifier l'accès aux commerces ». Cela signifie donc que les deux voies de chaque côté disparaitront pour ne laisser place qu'à une seule.

« La voie centrale de virage à gauche dans les deux directions va permettre d'accéder à un commerce en ayant qu'une seule voie à traverser et vous ne bloquerez pas non plus ceux qui sont derrière vous. Pour en sortir, c'est la même chose. Vous n'aurez qu'une seule voie à valider, donc ce sera beaucoup plus facile », explique Guy Plamondon, coordonnateur à la mobilité durable et circulation à la Ville de Trois-Rivières.