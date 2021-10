Recomptage judiciaire: la victoire de René Villemure confirmée

Le recomptage judiciaire est terminé dans Trois-Rivières. René Villemure demeure le nouveau député de la circonscription.

Au final, le représentant du Bloc Québécois gagne par 83 votes sur le conservateur Yves Lévesque. Ce résultat est donc encore plus serré que celui de l'élection du 20 septembre, alors que 92 voix séparaient alors les deux hommes.

René Villemure obtient finalement 17 136 votes, comparativement à 17 119 lors du scrutin. Yves Lévesque termine avec 17 053 voix, plutôt que 17 027.

Le deuxième dépouillement avait commencé mardi à la demande du Parti conservateur, qui croyait avoir soulevé plusieurs anomalies lors du premier comptage. Le député Bloquiste est heureux de clore ce chapitre.

« On avait hâte que ça se termine bien évidemment, parce que pendant ce temps là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On travaillait, mais il y avait toujours un petit quelque chose qui nous empêchait d'être en paix », soulève M. Villemure.