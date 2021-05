Réduction de la consommation d'eau demandée à Shawinigan

Les citoyens de Shawinigan et Saint-Gérard-des-Laurentides sont invités à réduire leur consommation d'eau potable du mardi 25 mai au vendredi 28 mai. La Ville veut ainsi limiter la quantité d'eau à être déversée dans les rivières Saint-Mauricie et Shawinigan dans le cadre de travaux.

La phase 2 des travaux à la station de pompage Drew s'amorcera, ce qui provoquera un arrêt des pompes pour une durée de 72 heures. Pendant tout ce temps, l'eau envoyée dans le réseau d'égout s'évacuera directement dans les deux rivières.

Également, la Ville de Shawinigan a installé un système de pompage temporaire pour acheminer l’eau usée du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides directement vers les étangs aérés de la station de traitement des eaux usées Du Vallon. Cette mesure permet de réduire la surverse d’eaux usées générée par l’arrêt du poste Drew d’environ 20 %;

Parmi les actions à poser pour réduire le rejet d'eaux usées, il est notamment possible de retarder la lessive, ne pas partir de lave-vaisselle et remettre à plus tard le rinçage des filtres de piscine. Lors de la phase 1 des travaux, du 10 au 13 mai, la collaboration des citoyens avait permis de réduire de 25 % l'eau rejetée.

La direction régionale du ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et Environnement Canada sont avisés de la situation.

Carte des stations de pompage de Shawinigan