Rentrée scolaire: les mesures bien accueillies en Mauricie

Les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement du Québec ce mardi sont bien accueillies en Mauricie. Selon les intervenants avec qui Noovo Info s'est entretenu, les règles instaurées dans le réseau scolaire permettront d'assurer une meilleure stabilité pour les élèves.

Au centre de services scolaires du Chemin-du-Roy, les annonces du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge et de la Santé publique correspondent aux attentes. Le port du masque en tout temps représente même un avantage, selon le directeur général Luc Galvani.

« De façon générale, je pense que c'est positif pour la Mauricie. Le fait que le port du masque sera obligatoire pour tout le monde, ça va limiter les confinements des classes, ce qui est un gros plus au niveau de l'éducation et de la pédagogie pour nos jeunes », assure-t-il.

M. Galvani, qui assure avoir tout l'équipement de protection nécessaire pour les établissements d'enseignement, invite aussi tous les jeunes de 12 à 19 ans non vaccinés à aller chercher leurs doses.

Même si les enseignants auraient aimé revenir à un peu de normalité et débuter l'année scolaire sans masque, ils se plieront aux exigences de la Santé publique si cela permet de garder les jeunes en classe, comme l'indique la présidente du syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges Claudia Cousin.

« Ce qu'on veut, c'est garder les écoles ouvertes et offrir de la stabilité aux élèves et ne pas faire comme l'an dernier, avancer et reculer entre l'école et la maison. S'il faut porter le masque pour éviter la fermeture des écoles, les enseignants vont le faire. On est content de retrouver nos élèves en présentiel », avoue-t-elle.

Les centres de services scolaires et les syndicats d'enseignements attendent toujours plus de précision quant aux sports et activités visées par le port du masque et le passeport vaccinal. Les réponses sont attendues dans les prochaines heures.

Avec la collaboration de Jessica Jutras, journaliste, Noovo Info Mauricie