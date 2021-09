Réouverture de la piscine de l'UQTR le 4 octobre

L'attente est enfin terminée pour les Trifluviens. La piscine du CAPS de l'Université du Québec à Trois-Rivières rouvrira au grand public le 4 octobre prochain. Les nouvelles installations ont été présentées aux médias ce jeudi.

Plus de trois ans après le début des travaux, le recteur de l'UQTR, Christian Blanchette, était très heureux de finalement inaugurer le bassin de dimension olympique.

« La question qui revenait le plus souvent était: ''Elle ouvre quand la piscine ?'' Ce que ça veut dire cette question-là, c'est que c'est une infrastructure importante pour les gens. Que l'argent public serve à la fois à l'éducation et à la population en général, c'est positif », souligne-t-il.

Les travaux de réfection, qui ont été retardés à de multiples reprises, auront coûté 5,6 M$ au final. Le bassin a été complètement refait, tout comme la céramique et le plancher autour de la piscine, les systèmes de ventilation et de filtration pour l'air et l'eau et le pont mobile. Les habitués remarqueront aussi l'ajout de grandes fenêtres donnant sur l'extérieur à l'une des extrémités de la piscine.

Noovo Info (Olivier Caron)

De plus, un tremplin a été ajouté, permettant maintenant l'entrainement de plongeon synchronisé. Des douches ont aussi été ajoutées à l'extérieur des vestiaires et de nouveaux tableaux indicateurs ont fait leur apparition pour la présentation de compétitions.

« On fait partie du comité qui planifie la venue des Jeux du Québec. C'est le seul bassin de taille olympique dans la région, ce qui rend donc possibles des compétitions de haut niveau ici. Nous serons très heureux de collaborer pour les organiser et les planifier », indique M. Blanchette.

Les activités reprendront donc le 4 octobre pour les bains libres sur réservation seulement. Les membres pourront effectuer leur réservation 72 heures à l'avance et les non-membres, 24 heures avant de se présenter à la piscine. Les personnes qui se présenteront sans rendez-vous auront accès au bassin uniquement si des places sont à ce moment disponible.

Les cours de natation débuteront le 12 octobre prochain et les inscriptions peuvent se faire sur le site web du CAPS de l'UQTR.

Le passeport vaccinal sera exigé pour avoir accès à la piscine.