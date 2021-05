Retour des terrasses élargies au centre-ville de Shawinigan

À compter de jeudi, les terrasses élargies seront de retour au centre-ville de Shawinigan pour un deuxième été consécutif.

Cela permettra aux restaurateurs d'accueillir une plus grande clientèle en respectant la distance entre les tables, comme c'était le cas l'été dernier. Le permis de conformité permettrait aux restaurants d'installer les terrasses dès le 1er mai, mais ils auront finalement eu besoin d'un peu plus de temps.

« Les places perdues à l'intérieur ont été regagnées à l'extérieur. Certains ont eu le même chiffre d'affaires que les années précédentes », avance l'homme d'affaires Claude Villemure, l'instigateur du projet.

Jusqu'au 19 septembre, l'avenue Willow et les rues Tamarac et Mercier seront donc entièrement piétonnes, privant les automobilistes d'une dizaine de stationnements tout au plus.

« C'est quoi une dizaine de stationnements pour améliorer l'expérience du client? », affirme M. Villemure. Quand tu es sur une terrasse à deux pieds d'une automobile, c'est moins romantique », poursuit-il.

Selon lui, ce projet devrait devenir permanent au centre-ville de Shawinigan.