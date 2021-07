Retour du Cosplay Fest de Trois-Rivières

Le Cosplay Fest est de retour pour une 4e année à Trois-Rivières. La formule de l'édition 2021 sera toutefois adaptée aux normes sanitaires en place.

L'événement aura lieu le 24 juillet prochain au parc des Chenaux, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Pour éviter les rassemblements, les gens qui souhaitent y participer devront réserver leur plage horaire en ligne, à compter de mercredi, sur le site web de la Corporation des événements de Trois-Rivières.

Un circuit d'un peu plus d'une heure et demi sera organisé pour permettre aux jeunes et moins jeunes de rencontrer différents personnages et héros de plusieurs univers.

Les départs se feront aux 10 minutes entre 9h et 19h30 et l'activité est gratuite.