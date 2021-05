Risque de feux de forêt « très élevé » en Mauricie

Le temps sec des dernières semaines force la SOPFEU à lancer un avertissement à la population, en raison des risques de feux de forêt.

Le risque d'incendie de forêt est présentement jugé « très élevé » dans le centre et le sud de la Mauricie. En Haute-Mauricie et au Centre-du-Québec, on parle d'un risque « élevé ».

La SOPFEU recommande donc d'éviter les feux extérieurs, sauf si on possède un foyer muni d'un pare-étincelle.

Depuis le début du printemps, 17 feux de forêt sont survenus en Mauricie, soit le double de la moyenne des 10 dernières années.

Dans l'ensemble du Québec, plus de 180 incendies se sont produits en forêt. La SOPFEU ajoute que 70 % d'entre eux sont évitables si la population demeure prudente.