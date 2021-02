Salon de l'emploi Trois-Rivières-Bécancour sur le Web: 1000 postes à combler

Comme celui de Shawinigan, le salon de l'emploi Trois-Rivières-Bécancour se tiendra entièrement en ligne cet hiver. Le public est convié sur le web le 24 février prochain afin d'y dénicher un travail.

Déjà 75 exposants ont confirmé leur présence, offrant environ 1000 postes aux chercheurs d'emploi.

La plateforme reproduit l’environnement d’un salon traditionnel où les candidats peuvent consulter les kiosques des employeurs, explorer les offres disponibles et clavarder en temps réel avec un représentant d’entreprise.

« On va aider les entreprises, d'une part, qui ont des besoins de main d'oeuvre, et les chercheurs d'emploi. Il ne faut pas hésiter à être présent et profiter de ces services-là », avance le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières Jean Boulet.