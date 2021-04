Santé et sécurité au travail: « la prévention, ça sauve des vies »

C'est aujourd'hui (mercredi) la Journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail.

Pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), cette journée rappelle aussi aux employeurs l’importance d’agir pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires. Il s'agit aussi d'un moment particulier cette année pour rendre hommage au personnel des secteurs essentiels qui oeuvrent dans des conditions difficiles depuis plus d'un an en raison de la pandémie.

Pour commémorer les victimes d'accidents de travail, des rassemblements ont eu lieu partout dans la province. À Trois-Rivières, des membres de la CSN et de la FTQ, qui représentent environ 900 000 travailleurs au Québec, se sont mobilisés devant les bureaux du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet.

Les syndiqués s'opposent notamment au projet de loi 59, qui amènerait un recul sur la prévention en santé et sécurité selon eux.

« Le gouvernement nivèle par le bas. Il veut économiser des millions de dollars en santé et sécurité au travail, et pour y arriver, il coupe dans les services et dans les libérations des agents en prévention. Les 40 dernières années ont démontré que la prévention, en santé et sécurité dans les milieux de travail, ça sauve des vies », explique Paul Lavergne

En 2020 en Mauricie-Centre-du-Québec, 10 personnes sont décédées dans un accident de travail ou de maladie professionnelle. Plus de 8000 accidents de travail se sont également produits au cours de la même année, dans l'ensemble de la province.

« Il faut jeter le projet de loi 59 à la poubelle et recommencer du début, mais en consultant les travailleuses et les travailleurs. Il y a eu 200 morts au Québec en 2019, liés à leur travail, il faut que ça cesse. Ce n'est pas en faisant moins qu'on y arrivera », ajoute M. Lavergne.

Pour sa part, le Carrefour d'aide aux non-syndiqués abonde dans le même sens.

« Après 40 ans, il est inacceptable que ce ne soit pas l’ensemble des travailleurs et des travailleuses qui soient protégés de manière égale dans leur milieu de travail. Pas besoin de réinventer la roue pour savoir que la prévention, c’est la seule solution possible pour diminuer les couts à l’ensemble de la société. », affirme Anne-Marie Tardif, coordonnatrice du Carrefour.

Près d'une vingtaine de mobilisations ont eu lieu à travers la province, ce mercredi.

Avec la collaboration de Jennifer Gravel, journaliste, Noovo Info Drummondville