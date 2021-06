Sécurité routière: QW4RTZ et Trois-Rivières lancent un vidéoclip

Le groupe à capella trifluvien QW4RTZ, la Ville de Trois-Rivières et la SAAQ lancent une chanson pour sensibiliser la population à la sécurité routière.

Pour cette campagne annuelle, les autorités ont opté pour une avenue plus positive et amusante. Les paroles, écrites par les membres du groupe, rappellent les règles de courtoisie sur la route, dans un vidéoclip coloré, dynamique et rythmé.

En 2019 et 2020, une soixantaine de collisions entre des véhicules et des piétons ou des cyclistes sont survenues à Trois-Rivières, selon les données de la police municipale. D'ailleurs, l'inattention des gens est la principale cause d'accidents, explique la police trifluvienne.

« Lors des consultations sur la sécurité routière, la population était unanime : il devait y avoir davantage de communication. La présente campagne exauce ce souhait et nous sommes heureux de l’avoir fait avec QW4RTZ, un groupe de chez nous. », nous dit Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.

Le projet vise à réduire le nombre d'accidents en incitant les citoyens à adopter un comportement plus courtois.