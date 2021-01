Semaine de relâche: pas de camp de jour à Shawinigan

Les parents qui pensaient pouvoir envoyer leurs enfants au camp de jour pendant la semaine de relâche, cet hiver, devront se trouver un plan B.

La Ville de Shawinigan a fait savoir jeudi matin qu'elle n'organiserait pas son traditionnel camp de jour en mars.

Si la Santé publique devait faire passer la Mauricie en zone orange d'ici là, le camp n'aurait tout de même pas lieu.

Le maire Michel Angers soutient aussi que les enfants sont normalement accueillis dans les écoles pendant la relâche, alors que l'accès public des établissements scolaires est présentement interdit.

« On sait que les camps de la relâche sont appréciés par les familles, puisqu’on recevait une cinquantaine de jeunes par année », souligne le maire Michel Angers. « Mais dans le contexte actuel, on ne peut pas aller contre les directives. On est conscient des inconvénients pour les nombreux parents et c’est pourquoi on souhaitait les aviser le plus tôt possible pour leur permettre de trouver une alternative ».