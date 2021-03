Semaine de relâche: peu d'infractions aux règles sanitaires à Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières dresse un bilan somme toute positif du respect des mesures sanitaires pendant la semaine de relâche. Quelques constats d'infractions ont tout de même été remis.

Entre le 27 février et le 7 mars, les patrouilleurs ont réalisé 167 visites dans des lieux publics, comme les commerces, les cinémas, les musées et les sites d'activités extérieurs. Au total, seulement six avertissements en lien avec le non-respect de la distanciation sociale ou du port du masque ont été donnés.

Une dizaine de contrôles routiers ont aussi été érigés pendant le couvre-feu, auxquels 376 véhicules se sont arrêtés. De ce nombre, sept automobilistes n'étaient pas en droit de se trouver à l'extérieur de leur résidence et ont donc reçu une contravention de plus de 1500 $. Les policiers ont aussi remis 25 autres constats d'infractions pour le non-respect du couvre-feu pendant la relâche.

Des contrôles ont aussi été faits sur les sentiers de motoneiges, lesquels ont mené à l'émission de huit amendes sur les 526 motoneigistes rencontrés.