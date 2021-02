Shawicon virtuel: les interprètes de Ginny Weasley et Freddy Kruger présents

Les organisateurs du Shawicon n'avaient pas l'intention de remettre à l'an prochain la 6e édition de l'événement. Celui-ci sera plutôt présenté en mode virtuel, gratuitement, les 27 et 28 février prochain.

Les amateurs de films, de séries et de jeux vidéos seront servis alors que plusieurs conférences et activités sont à l'horaire. La diffusion se fera en direct et en simultanée sur Facebook, Instagram et Twitch.

Deux acteurs internationaux ont répondu présent à l'invitation du Shawicon afin d'offrir des conférences interactives, le samedi. Il s'agit de Bonnie Wright, qui a notamment incarné Ginny Weasley dans la saga Harry Potter, ainsi que Robert Englund, l'acteur derrière le personnage Freddy Kruger dans les 8 films le mettant en vedette.

La même journée, les internautes auront droit à une discussion entre des acteurs de la série québécoise Dans une galaxie près de chez vous, soit Réal Bossé, Mélanie Maynard, Stéphane Crête et Sylvie Moreau.

Le dimanche, une réunion signée M. Net rappellera les bonnes années à Musique Plus de Denis Talbot et son équipe composée de François Lapierre-Messier, Benoît Gagnon, Ian Richards et Stéphane Morissette.

Jérémie Larouche, un habitué du Shawicon, présentera quant à lui un spectacle humoristique tandis que le groupe Raffy terminera la soirée du samedi en musique avec des demandes spéciales, des défis et des airs de jeux vidéo. Également, un jeu d'évasion virtuel créé par Immersia sera proposé le 28 février.