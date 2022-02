Shawinigan va cesser la distribution de l'eau aux organismes communautaires

À compter du 21 février prochain, la Ville invite les organismes communautaires à s’approvisionner eux-mêmes en eau potable aux différents points de service comme le fait déjà la population.

Le directeur des communications, François St-Onge, a rappellé en point de presse ce matin qu’il s’agit d’un avis préventif et non d’un avis de non-consommation. La Ville affirme qu’elle n’a donc pas l’obligation d’approvisionner elle-même les organismes. Ces derniers en ont été avisés récemment. La Ville soutient qu’elle «va continuer de s’occuper de la clientèle vulnérable» et «qu’elle continuera d’offrir sa collaboration aux organismes».

« On pensait au départ que la levée de l’avis serait plus rapide. On sait maintenant que ce sera jusqu’à l’été. À compter du 21 février prochain, on va cesser la distribution aux organismes et on invite les organismes à venir aux points de distribution. On attendait de rapprocher les points d’approvisionnement pour le faire. » François St-Onge, directeur des communications à la Ville de Shawinigan

En plus des points de service actuellement offerts, soit le garage municipal, le Centre Gervais Auto (accessible même durant les matchs des Cataractes, porte K) et l’aréna Gilles Bourassa, les élus ont décidé de maintenir le service d’approvisionnement de l’ancien aréna de Grand-Mère qui avait temporairement été aménagé à la suite d’un bris d’aqueduc. Il est aussi maintenant possible de s’approvisionner au chalet du Parc de Sainte-Flore et à l’ancien aréna Émile-Bédard. Ces deux derniers endroits ont été ciblés pour se rapprocher des citoyens de Shawinigan-Nord, de St-Gérard et de St-Georges, précise le maire Michel Angers. La Ville a aussi rappelé que l’eau, une fois bouillie une minute, est bonne à boire et ce, même si elle a une légère coloration.

«On avance et on avance bien », a dit d’entrée de jeu le maire de Shawinigan Michel Angers en prenant la parole au point de presse ce matin. « Chaque membre du conseil sait que la population trouve ça long et difficile, en plus de la pandémie. Nous aussi, on trouve ça long et difficile. Je peux vous assurer d’une chose, on ne ménage pas nos efforts pour trouver des solutions.» Michel Angers, maire de Shawinigan

Noovo info (Éric Dufresne)

Une centaine de manifestants ont réclamé la démission samedi dernier des élus municipaux au coeur de ce dossier. Ils s'étaient aussi fait entendre en janvier dernier, lors d'un défilé de voitures dans les rues de Shawinigan.

Luc Trudel (Cortège de véhicules dans les rues de Shawinigan lors de la manifestation du 16 janv. 2022)