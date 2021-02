Simon Kean et David Lemieux de retour dans le ring

Le prochain gala de boxe d'Eye of the tiger Management mettra en vedette deux Québécois, Simon Kean et David Lemieux.

Les deux boxeurs seront les têtes d'affiche de la soirée du 17 avril prochain, au Centre Vidéotron, à Québec.

Le Montréalais David Lemieux (42-4-0, 35 K.-O.) affrontera le Polonais Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.).

Quant au Trifluvien Simon Kean (19-1, 18 K.-O.), il sera opposé à Stan Surmacz (12-1, 7 K.-O.), originaire de l'Alberta. Ce combat a dû être reportée à deux reprises en 2020. Les deux athlètes se sont d'ailleurs fréquemment côtoyés lors de compétitions en boxe olympique dans le passé.

Le gala sera présenté en direct sur les ondes de TVA Sports.

Le promoteur EOTTM dévoilera d'ailleurs tous les détails de ce gala de boxe lors d'une conférence de presse virtuelle mardi prochain.