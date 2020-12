Simon Laliberté devient le nouveau DG des Aigles de Trois-Rivières

À quelques mois de la prochaine saison de baseball, les Aigles de Trois-Rivières procède à des changements au sein de la direction. René Martin cède son poste de directeur général à Simon Laliberté.

Le jeune homme de 27 ans devient le quatrième directeur général de l'histoire des Oiseaux. Il effectue du même coup un retour dans l'organisation, lui qui a travaillé pour les Aigles de 2013 à 2018, notamment au poste de directeur des communications et du marketing, un poste qu'il occupait depuis deux ans avec les Cataractes de Shawinigan.

« Les Aigles ont toujours occupé une place spéciale dans mon cœur et vous comprendrez que c’est un honneur d’accepter ce défi. Avec l’entrée en scène de l’équipe au sein de la Ligue Frontier et le partenariat avec la Major League Baseball, j’ai la certitude que le produit et l’expérience que nous allons offrir aux partisans passera à un second niveau au cours des prochaines saisons », - affirme-t-il.

Quant à René Martin, qui était le DG des Aigles depuis 2014, il est promu au poste de président de la formation trifluvienne. Il dirigera notamment les secteurs des ventes corporatives et des projets majeurs, en plus d’occuper un rôle de premier plan au sein de la communauté mauricienne.

« Développer le baseball mineur en bas âge et offrir un niveau de jeu professionnel aux amateurs sont les choses qui me tiennent le plus à cœur dans ma vie professionnelle. Je suis extrêmement fier et choyé de contribuer à l’expansion de ce sport. En acceptant le rôle de président, j’aurai davantage de temps pour m’y consacrer et également continuer à rallier le milieu corporatif de notre région derrière notre magnifique projet », - mentionne René Martin.