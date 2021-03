Sous-sols inondés à Trois-Rivières: des résidents d'un même quartier exaspérés

Des résidents de la rue Beauchemin à Trois-Rivières sont exaspérés. Depuis quelques mois, de l'eau s'infiltre dans leurs sous-sols, une situation devenue incontrôlable depuis quelques jours.

Ces citoyens du secteur Cap-de-la-Madeleine affirment que les inondations ont débuté à Noël, quatre jour après que la Ville de Trois-Rivières ait terminé des travaux dans leur rue. Ceux-ci ont consisté à déplacer des conduites d'eaux usées pour ensuite les bétonner afin d'éviter qu'elles ne s'affaissent, a expliqué la Ville à Noovo info.

« On était trois résidences qui avaient de l'eau dans nos sous-sols à partir du 25 décembre. C'était quand même sous contrôle pour ma part jusqu'à jeudi dernier, avec la pluie et le temps doux, on a deux pouces d'eau à la grandeur du sous-sol, ce n'est plus juste une pièce et demie », raconte Andréanne Deslauriers.