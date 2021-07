Taiga Motors confirme son usine de 125 M$ à Shawinigan

L'entreprise shawiniganaise Taiga Motors a confirmé qu'elle s'implantait dans le technoparc de l'Énergie, sur la rue Burrill. Une nouvelle usine de 125 M$ y sera construite au cours de la prochaine année.

Le projet, possible grâce à la contribution financière de 30 M$ du gouvernement du Québec et de 10 M$ du gouvernement fédéral, permettra de fabriquer annuellement 80 000 véhicules récréatifs électriques, comme des motoneiges et des motomarines.

À terme, environ 300 emplois seront créés. L'entreprise prévoit entammer la construction d'ici deux mois pour être complétée l'an prochain.

« La confirmation du financement des Moteurs Taiga et de leur emplacement à Shawinigan est un atout majeur pour la ville et sa stratégie d'électrification des transports. L'entreprise sera un leader dans la production de véhicules électriques pour les sports motorisés. Ce créneau s'ajoute à celui des bornes de recharge pour les véhicules électriques, déjà présent chez nous, et à toutes les entreprises connexes sur notre territoire », indique Michel Angers, maire de Shawinigan.

L'emplacement choisi ne fait toutefois pas le bonheur de tout le monde. Plusieurs citoyens qui résident dans le secteur déploraient récemment que le projet détruise des terres agricoles. Pour sa part, la Ville soutient que le terrain est zoné industriel et qu'il n'était que prêté à un agriculteur. Une pétition a quand même été lancé par les opposants au projet pour que l'usine soit construite ailleurs. Jusqu'ici, elle compte 239 signatures.